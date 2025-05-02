Ученые из Челябинска ищут способ вырастить хлеб в пустыне

Первый эксперимент — в условиях вузовской лаборатории — прошел успешно

Ученые факультета экологии Челябинского государственного университета ищут действенный способ вырастить хлеб в пустыне, сообщает пресс-служба вуза.

Первый эксперимент — в условиях вузовской лаборатории — прошел успешно.

Исследователи взяли пески, привезенные партнерами из ОАЭ, и добавили в них специальные органоминеральные комплексы, создав влагоудерживающую смесь. В нее посеяли злаковые растения.

Во время эксперимента вокруг контейнеров поддерживали экстремально высокую температуру и низкую влажность, характерные для пустыни. Через какое-то время из песка поднялась зеленая поросль.

Следующим этапом работы станут практические испытания этих грунтов на природных ландшафтах Аравийского полуострова.