Ученые и бизнес собрались в ЮУрГУ на Дни науки Челябинской области

Участники конференции хвалятся своими проектами и обсуждают задачи на перспективу

Челябинск — город ученых. В этом не остается сомнений после просмотра выставки достижений, которая открылась сегодня в главном здании ЮУрГУ. Выставка проходит в рамках традиционных Дней науки Челябинской области. Журналисты ИА «Первое областное» побывали на этом мероприятии.

«Дни науки собрали ученых, бизнес, региональные органы власти и представителей системы образования. Вместе они демонстрируют потенциал нашей области в сфере технологического развития, а также фундаментальных и прикладных наук», — заявил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

Многие изобретения выставлены сегодня в Вяткинском зале вуза. Среди них новая модель арктического автобуса, созданная учеными из Челябинска и Москвы вместе с миасским автозаводом «Урал». Автобус, способный передвигаться по бездорожью при температуре −50 градусов, уже востребован в условиях Крайнего Севера.





Кафедра прикладной математики ЮУрГУ демонстрирует программный комплекс технического зрения, созданный по заданию Южноуральского завода стеклянных изоляторов.

«Стеклянные диски на линиях ЛЭП предупреждают короткие замыкания. Чтобы защита была надежной, на дисках не должно быть дефектов. Сейчас стекло осматривают вручную, но человеку свойственно ошибаться и уставать. Наш программный комплекс будет искать дефекты без привлечения человека», — говорит руководитель лаборатории технического зрения Владимир Сурин.





Кафедра пищевых биотехнологий ЮУрГУ презентует на выставке органическую упаковку, которую можно производить из отходов агрокомплекса — шелухи и крахмалов. Если обычный пластик разлагается в земле сто лет, то органическая упаковка сгнивает за месяц. К тому же на упаковке ученые предлагают размещать сенсорный биодатчик, который может показывать свежесть продуктов. Все это звучит как фантастика, но в Европе такая упаковка есть. В России, благодаря ученым из ЮУрГУ, она появится в ближайшем будущем.

«Биопластик можно будет использовать для упаковки продуктов, для рассады и многих других вещей. Мы уже получили патент на свою разработку и активно ищем индустриальных партнеров, ведем переговоры», — говорит ассистент кафедры пищевых технологий ЮУрГУ Артем Малинин.





Между тем коллеги Артема уже научились делать конфеты и чипсы из технической конопли, которая не содержит каннабиноидов. Сейчас ученые дорабатывают внешний вид продуктов.

«Из технической конопли можно получать широкий спектр продуктов: из семян — масло с высоким содержанием омега-3, омега-6 и жирных кислот, а из жмыха — конфеты с высоким содержанием белка и пищевых волокон, концентраты для каш и спортивных напитков», — рассказывает доцент кафедры пищевых и биотехнологий Светлана Меренкова.

Производство некоторых продуктов в промышленных масштабах уже ведет индустриальный партнер ученых — компания «Коноплектика».

«Важно, что в наших университетах формируются научные коллективы, которые создают проекты, интересные экономике. Инвестиции в такие проекты — это инвестиции в развитие экономики нашего региона», — замечает Виталий Литке.

На выставке также представлены разработки челябинских школьников, которые занимаются техническим творчеством.







«Два года назад губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу вывести область в десятку сильнейших регионов России по показателям научно-технологического развития. Эта задача выполнена. Со стороны полпредства мы подставляем плечо региону и поддерживаем крупные научные проекты. Например, инженерные школы, строительство кампуса. Дни науки нам позволяют обсудить проблемы и новые задачи на будущее», — пояснил помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгений Гурарий.

Первый заместитель губернатора региона Станислав Мошаров рассказал о мощной поддержке науки, которую оказывает правительство региона: здесь и прямое выделение денег на проекты Уральского НОЦ, и создание новых лабораторий, и жилье для ученых.

Также сегодня прошли встречи по секциям: участники конференции обсудили стратегию развития Уральского НОЦ, вклад региональных отделений РАН и по случаю 300-летия РАН наградили членов организации, проживающих на территории Челябинской области.