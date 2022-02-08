Ученые Челябинской области получат поддержку на исследование приоритетных для региона сфер

Губернатор встретился с представителями науки Южного Урала

В День российской науки Алексей Текслер провел расширенное заседание Совета при губернаторе Челябинской области по вопросам высшего образования и науки. Алексей Текслер вместе с руководителями вузов и учеными подвели итоги Года науки и обсудили приоритетные направления развития научного потенциала региона, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Наука по праву становится одним из драйверов регионального социально-экономического развития. Я убежден, что успехи в развитии региона будут напрямую связаны с успехами в науке. Нам очень важно, чтобы, реализуя новые, перспективные, прорывные проекты, мы все больше молодежи вовлекали и в нашу традиционную научную сферу, но при этом не забывали про новые компетенции», — подчеркнул Алексей Текслер.

В 2021 году в Челябинской области инициировано создание в Челябинске межуниверситетского кампуса мирового уровня. Кроме того принят ряд мер поддержки ученых: из областного бюджета выделен грант (50 млн рублей) на исследования и разработки по направлению «Аэрокосмические технологии»; начала действовать программа по улучшению жилищных условий молодым ученым (размер выплаты – 1 млн рублей) и др.

ЮУрГУ получил 100 млн рублей по итогам конкурсного отбора программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

На совещании Алексей Теклер подчеркнул, что в программу должны войти и другие ведущие вузы Челябинской области. Конкурсный отбор продолжится и в 2022 году.

Ранее Челябинская область стала участником Уральского НОЦ: начал действовать региональный Совет при губернаторе Челябинской области по вопросам высшего образования и науки, благодаря чему все ключевые вопросы в этой сфере стали обсуждаться в том числе и на региональном уровне.



В 2022 году в сотрудничестве с Российским научным фондом на исследования по приоритетным для региона направлениям, выполняемым учеными Челябинской области, будет направлено 100 млн рублей, из них половина – средства областного бюджета.



Помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Евгений Гурарий от лица Владимира Якушева выразил слова благодарности губернатору и правительству Челябинской области за деятельное участие в развитии НОЦ, а также обозначил, что создание межуниверситетского кампуса будет важнейшей точкой для социально-экономического развития региона и всего Уральского федерального округа.



«Наши достижения привлекли внимание Роскосмоса. Проект, безусловно, очень важный, прорывной и несет в себе большую нагрузку, как научную, так и опытно-конструкторскую. В этом проекте соединение межрегиональных связей. Итог проекта будет обеспечивать приоритет России в направлении космоса», — рассказал профессор, проректор ЮУрГУ Сергей Ваулин о важности проекта возвращаемой ракеты, реализуемого Уральским НОЦ.

Председатель Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области Денис Винник выразил особую благодарность губернатору за поддержку молодых ученых в рамках программы по улучшению жилищных условий, которая стартовала в 2021 году в регионе.

В завершение встречи Алексей Текслер поздравил ученых с праздником и пожелал новых достижений на благо развития страны и региона.

Напомним, ранее стало известно, что ВТБ планирует взять в концессию межуниверситетский кампус в Челябинске. Предварительная стоимость объекта — более 14 млрд рублей. Проект вошел в число лучших в России.

Уральский НОЦ запустит в ЮУрГУ образовательную программу для магистрантов Она поможет предприятиям региона найти своих специалистов.

