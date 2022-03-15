Ученые Челябинской области определят приоритетные направления для проектов импортозамещения

Губернатор поддержал инвентаризацию проектов НОЦ

На Урале научно-образовательный центр пересмотрит деятельность и реализуемые проекты с учетом новых задач, стоящих перед экономикой страны. Инициативу полпреда Владимира Якушева обсудили сегодня на заседании Уральского НОЦ в режиме ВКС, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. В совещании принял участие губернатор Алексей Текслер, он рассказал, чем займутся южноуральские ученые в ближайшее время.

Владимир Якушев считает, что в условиях санкций обществу как никогда необходимы собственные прорывные технологии и решения. Они должны обеспечить стабильность экономики и ее развитие.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал инициативу Владимира Якушева перестроить работу НОЦ в соответствии с новыми задачами.

«Задача, которая на сегодня перед нами стоит — придать динамику процессам взаимодействия с реальным сектором экономики. В первую очередь речь идет о поддержке импортозамещения. Собственно, мы поддерживаем, Владимир Владимирович, вашу инициативу по инвентаризации проектов НОЦ и будем, я думаю, предлагать определенную ротацию. Те проекты, которые более направлены на импортазамещение и могут быстрее и качественнее показать результат, будем предлагать к ротации. Эту работу мы уже начали или будем предлагать в портфель дополнительные проекты, в ближайшее время с этим определимся», – отметил глава региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что на уровне региона уже приняты новые меры поддержки по системной поддержки науки:

увеличена почти в два раза поддержка НИОКРов по линии Фонда развития промышленности, также увеличена в целом поддержка промышленности и по региональному Фонду развития промышленности, и по линии проектов, которые реализуют малый и средний бизнес. И одно из направлений — подключение Уральского НОЦа к анализу этих решений;

прорабатывается возможность предоставить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, которые осуществляют расходы на научные исследования и разработки. После того, как решение будет принято, в анализе этих НИОКРов будет задействован также Уральский НОЦ для максимального взаимодействия между наукой и промышленными предприятиями«.

В «основной портфель» НОЦ от Челябинской области входят три проекта:

прорывной проект уникальной двигательной системы полностью возвращаемой ракеты;

создание высокотехнологичного производства семейства транспортных средств для работы в экстремальных условиях Крайнего Севера «Арктический автобус»;

разработка систем управления комплексным транзисторным преобразователем частоты широкой номенклатуры для повышения эффективности энергетических систем.

Кроме прямой поддержки проектов, порядка 70 млн в год направляется на прямую поддержку технологических проектов НОЦ, выделяются гранты на программу Российского научного фонда по поддержке исследований (порядка 50 млн рублей). Кроме того, молодым ученым предоставляется выплата на приобретение жилья (ежегодно в размере 45 млн рублей). Также за счет региональных средств осуществляется поддержка программы «Приоритет 2030» (ЮУрГУ входит в состав участников «Приоритета 2030»).