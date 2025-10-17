Учeные ЧелГУ реконструировали уникальный головной убор бронзового века

Артефакт, принятый когда-то за сумку, оказался головным убором знатной девушки

Ученые Челябинского государственного университета представили миру уникальную находку: богато украшенный головной убор бронзового века, не имеющий известных аналогов. Артефакт был обнаружен еще в 2016 году в могильнике Степное VII, но только спустя годы кропотливого исследования его истинное предназначение было раскрыто. Изначально зарегистрированный в полевых описях как возможная «сумка», предмет оказался сложной шапкой-диадемой, принадлежавшей девушке из высшей элиты древнего общества, сообщает пресс-служба вуза.

Идентификацию и реконструкцию провела директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ, археолог Елена Куприянова.

«Когда я начала аккуратно раскладывать фрагменты, передо мной проступила чткая форма. Стало очевидно, что это не сумка. Сложная конструкция, симметричные выступы — все указывало на то, что мы держим в руках головной убор. И когда по сохранившимся фрагментам была восстановлена выкройка, то все встало на свои места», — говорит Елена Куприянова.

Реконструкция показала, что головной убор был изготовлен в технике гобеленового плетения с использованием разноцветного бисера и отделкой из меха. Это открытие позволило по-новому интерпретировать другие артефакты из захоронения: бронзовые украшения, которые ранее не могли атрибутировать, оказались накосником и лицевой подвеской, составлявшими с шапкой единый церемониальный ансамбль.

Для изучения находки ученые применили самые современные методы: радиоуглеродный анализ, анализ изотопов стронция и спектральный анализ красителей. Результаты превзошли все ожидания: материалы для одного убора имели разное происхождение. Часть ткани была местной, а другая — импортной, что указывает на обширные торговые связи, простиравшиеся далеко за пределы Южного Урала.

«Эта находка говорит о богатстве материальной культуры, о котором мы даже не подозревали. Перед нами не просто предмет одежды, а целая история, зашифрованная в нитях», — делится Елена Куприянова.

Высокий статус погребенной девушки подчеркивает еще один уникальный артефакт — церемониальный кинжал, который ученые называют произведением искусства.

«Совершенно очевидно, что здесь была захоронена женщина с исключительно высоким социальным статусом — представитель элиты. Найденные артефакты, как и многие другие открытия, свидетельствуют о наличии в этом регионе в бронзовом веке комплексного общества со сложной социальной иерархией и развитыми ремеслами», — отмечает Елена Куприянова.

Это открытие кардинально меняет представления о культурах бронзового века Южного Урала, которые до сих пор базировались в основном на металле и керамике. Обнаружение столь технологичного изделия из органических материалов доказывает, что местные племена владели высочайшими для своего времени технологиями ткачества и крашения.

В настоящее время артефакты проходят консервацию. В будущем уникальный головной убор займет центральное место в экспозиции музея археологии и этнографии ЧелГУ, став достоянием мировой науки и культуры.