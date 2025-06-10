Ученые ЧелГУ рассказали, когда закончится цветение тополей в Челябинске

А также развенчали миф об аллергенности тополиного пуха

Повышенное пухоотделение тополей обеспокоило челябинцев. Горожане снимают пуховые метели, траву в пушистых сугробах, жалуются на аллергию и спрашивают друг друга, когда закончится тополиное цветение. Журналисты ИА «Первое областное» с таким же вопросом обратились к специалистам. А заодно уточнили, действительно ли тополиный пух такой сильный аллерген и не стоит ли заменить эти деревья в черте города.

Как говорит научный сотрудник ботанического сада ЧелГУ Павел Попков, в этом году тополя пушат не сильнее обычного, просто цветение совпало с долгим периодом без осадков.

«Долгое время стоит жара, дождей практически нет, созревающий пух не прибивается, поэтому создается впечатление, что его больше, чем обычно. И еще надо понимать, что тополь для наших широт растение не свойственное — обычно оно более южное. И соответственно, чем жарче, тем им комфортнее. Но в целом увеличение цветения не принципиальное», — говорит Павел Попков.

Продуцирование пуха закончится примерно через неделю, говорит специалист. Однако челябинцы должны быть готовы к тому, что некоторое время будет лететь тот, что уже есть на деревьях:

«Будем наблюдать так называемое вторичное пушение, пока все не прибьется осадками к земле. И продлится это как минимум до конца июня».

Ученый также развеял повсеместное заблуждение насчет повышенной аллергенности тополиного пуха:

«Сам по себе тополиный пух аллергеном не является — он только переносчик. Благодаря большой удельной поверхности он способен адсорбировать на себе частички пыльцы, пыли и прочие элементы, которые могут вызывать аллергию».

Экологи просят помнить, что отказываться от тополей в черте города было бы неразумным решением, особенно для промышленного Челябинска:

«Эти деревья крайне устойчивы к загрязнению атмосферы — это общеизвестный факт. То есть они, в принципе, устойчивы и к автомобильному смогу, и к заводским выбросам, они очень хорошо кондиционируют воздух за счет большой удельной поверхности листьев».

Ради пользы можно и потерпеть некоторые неудобства, связанные с пухом. Впрочем, сейчас озеленители постепенно переходят к высадке пирамидальных тополей, которые не пушат. Еще один способ избежать повышенного пухоотделения — это высаживать только мужские экземпляры тополя.