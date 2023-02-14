Ученики челябинской гимназии шьют варежки и шапки для участников СВО

В образовательном учреждении создали патриотическое объединение «Дети Ангела»

В Челябинской гимназии № 63 создали патриотическое объединение школьников «Дети Ангела». Под руководством педагогов дети шьют для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, шапки и варежки, сообщили на странице гимназии в социальной сети «ВКонтакте».

Создать патриотическое объединение предложила учитель истории Елена Чистякова, которая является членом добровольного объединения Челябинска и Челябинской области «Шьем нашим». В объединение вошли заинтересованные обучающиеся с 5-го по 8-й классы. Ребята шьют под руководством замдиректора по воспитательной работе Татьяны Густовой и учителя технологии Елены Губаревой. Елена Чистякова также участвует в процессе.

«Сейчас мы с ребятами уже начали трудиться на благо Родины. Шьем варежки и шапки нашим солдатам на фронт, отправляем письма с поздравлениями к 23 Февраля! Но это только начало»,— рассказала восьмиклассница Полина.

Школьное объединение «Дети Ангела» создано в целях воспитания патриотизма подрастающего поколения.

Напомним, в Челябинской области до 15 февраля действует акция «Письмо защитнику Отечества». Недавно в ней приняли участие кадеты из челябинской школы № 15.