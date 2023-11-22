Ученики 23 школ в Челябинской области рискуют стать наркозависимыми

Группы максимального риска зафиксированы в четырех муниципалитетах региона

В Челябинской области обсудили результаты проведенного ранее тестирования школьников и студентов ссузов на предмет употребления наркотических и психотропных веществ. Как сообщила в своем телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, по итогам тестирования в группу риска по вовлечению в употребление запрещенных препаратов вошли 23 школы, большинство из которых расположены в четырех муниципалитетах.

В Карабаше показатель группы риска составил 13,27%, в Еткульском районе — 8,88%, в Нязепетровском районе — 8,49% и в Уйском районе — 8,25%. При этом показатели находятся в пределах нормы, которая составляет до 25%.

Участие в тестировании приняли ученики 7—11 классов общеобразовательных школ и студенты 1—4 курсов ссузов из 43 муниципалитетов — всего 174 497 человек. Это почти на 31 тысячу учащихся меньше, чем в прошлом году.

«Кстати, от такого тестирования отказываться стали вдвое реже, чем год назад. В школах охват составил 84,6%, а в ссузах — 88,22%. Акцентирую внимание на том, что весь процесс выстроен анонимно. Родителям стоит соглашаться на тестирование, ведь полученная информация идет в помощь педагогам, которые могут вовремя помочь учащимся сделать выбор в пользу здоровья и полноценной жизни»,— написала Ирина Гехт.