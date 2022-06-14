Учебник по экологии из Челябинской области победил в международном конкурсе

Образовательный проект реализуется под патронатом главы региона

Разработанное в Челябинской области учебное пособие «Практическая экология для младших школьников» стало победителем международного конкурса «Экологическая культура. Мир и согласие», сообщило сегодня, 14 июня, министерство экологии региона.

Организатором конкурса «Экологическая культура. Мир и согласие» выступает Фонд имени В. И. Вернадского. В 2022 году на конкурс было подано более 670 заявок из 71 региона России и стран ближнего зарубежья. Проект с Южного Урала был отмечен первым призом в номинации «Экопросвещение».

Пособие «Практическая экология для младших школьников» было разработано министерством экологии и министерством образования Челябинской области совместно со специалистами из ЧелГУ и ЮУрГГПУ. Учебно-методический комплект включает в себя методические материалы для учителей, а также тетрадь для школьников. Проект реализуется под патронатом губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

В завершившемся учебном году по новому учебнику отучились первые 46 тыс. первоклассников. В настоящее время в Челябинской области работают над изданием аналогичных пособий для учащихся 2 классов к новому учебному году.