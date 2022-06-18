Участвовавших в спецоперации на Украине росгвардейцев встретили в Челябинске

13 сотрудников ОМОН из Златоуста представлены к госнаградам

В Челябинске встретили росгвардейцев из Златоуста и Кургана, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине и защищали жителей Донбасса. 13 южноуральских сотрудников ОМОН представили к государственным наградам, сообщили в пресс-службе войск национальной гвардии Российской Федерации по Уральскому округу.

На привокзальной площади Челябинска бойцов златоустовского ОМОН «Таганай» Управления Росгвардии по Челябинской области и ОМОН «Скиф» Курганского управления ведомства встретили заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии по тылу — начальник тыла генерал-майор Владимир Бескровный, начальник Управления Росгвардии по Челябинской области генерал-майор полиции Александр Ясинский, и.о. министра общественной безопасности региона Валерий Устинов, родственники бойцов, сослуживцы и многие другие.

Владимир Бескровный отметил, что на протяжении 112 дней росгвардейцы с честью выполняли возложенные на них задачи. Также он поблагодарил их за стойкость и отвагу.

Александр Ясинский сообщил, что 13 сотрудников ОМОН «Таганай» представлены к государственным наградам, а также поблагодарил командиров, которые сберегли личный состав.

Также со словами благодарности к росгвардейцам обратились священник Свято-Троицкого храма отец Евгений и муфтий Челябинской и Курганской областей хаджи-хазрат Ринат Раев.

Завершилось мероприятие прохождением строем под звуки военного оркестра Челябинского управления Росгвардии.