Участок улицы в центре Челябинска сделают двусторонним

Новые знаки установят до 7 ноября

Участок улицы Татьяничевой в Центральном районе Челябинска сделают двусторонним для движения транспорта. Изменения коснутся проезжей части от улицы Образцова до Гвардейской, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Такое решение принято на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Челябинска», — отметили в мэрии.

Уже подготавливается техзадание для изменения схемы организации движения и установки новых знаков. Все работы планируют завершить до 7 ноября.

Напомним, ранее на улице Тимирязева также сделали двустороннее движение. Эта дорога стала дублером проспекта Ленина на участке от III Интернационала в сторону Лесопарковой.

Напомним, на федеральных трассах, проходящих по территории Челябинской области, установят дополнительные знаки «Дикие животные». Решение приняли после анализа ДТП в регионе: аварий с участием животных в этом году особенно много.