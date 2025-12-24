Участок трассы Уфа — Белорецк закрыли из‑за метели и гололеда

Водителям стоит учитывать это при планировании поездок

На участке федеральной автодороги Уфа — Инзер — Белорецк в Башкирии с утра 22 декабря временно прекращено движение. Закрыт отрезок с 64‑го по 204‑й километр, проходящий через Архангельский и Белорецкий районы, передает Башинформ.ру.

Как сообщает государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, ограничение введено с 6:30 утра для всего грузового и пассажирского транспорта. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: на трассе наблюдается сильный снег, метель, гололед и значительное ухудшение видимости.

Предварительно, движение планируется восстановить к 14:00. Водителям, планирующим поездки в данном направлении, рекомендуется следить за обновлениями от дорожных служб и выбирать альтернативные маршруты.