Участок трассы М-5 закрыт в Челябинской области из-за снега и ледяного дождя

Ограничения введены для большегрузов и пассажирского транспорта

В Челябинской области закрыт участок трассы М-5 «Урал» от Миасса до границы с Башкирией. Причина — неблагоприятные погодные условия: сильный снег, дождь, гололедица, ограничение видимости. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ограничение касается большегрузного транспорта, а также пассажирских автобусов и такси; вводится с 8 часов вечера четверга, 9 января, ориентировочно до 8 часов утра 10-го.

Одновременно введны аналогичные ограничения на трассе М-5 на территории Республики Башкортостан, где продолжается низовая метель. Для большегрузов и автобусов закрыт участок 1456-1548 км (от населенного пунка Дема до границы с Челябинской областью). Время ограничения, предварительно, до 2 часов ночи 10 января.



Добавим, личный состав Госавтоинспекции Челябинской области переведен на усиленный режим работы.