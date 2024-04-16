Участок трассы М‑5 в Челябинской области закроют на полдня 16 апреля

В Ашинском районе продолжают расширять дорогу

Сегодня, 16 апреля, на трассе М-5 на территории Ашинского района в Челябинской области вновь на несколько часов перекроют движение в связи с проведением буровзрывных работ. Участок трассы с 1565-го по 1576-й километр будет закрыт с 9 часов утра до 14:00, сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал».

«Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для автобусов, большегрузов и прочего тяжеловесного транспорта на время буровзрывных работ проезд запрещен», — уточнили в управлении.

Напомним, участок трассы в Ашинском районе перекрывают еженедельно по четвергам или вторникам в связи с проведением работ по расширению дороги. Такие работы продолжатся до 1 октября 2024 года.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.