Участок трассы М‑5 в Челябинской области закроют на несколько часов 29 февраля

В Ашинском районе вновь пройдут буровзрывные работы

В четверг, 29 февраля, на участке трассы М-5 в Ашинском районе вновь закроют движение для автомобилистов на несколько часов в связи с проведением работ по расширению участка дороги. Как сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», ограничения будут введены с 9 часов утра до 14:00.

На пять часов будет перекрыт участок с 1565-го по 1576-й километр. Автобусам и большегрузам проезд будет запрещен, а водители легковых авто смогут объехать участок по маршруту Аша — Миньяр — Сим.

«Перекрытие дорожного движения в Ашинском районе в связи с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции будет производиться до 1 октября либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий», — напомнили в упрдоре.

Узнать о состоянии проезда можно по телефонам 8 (351) 266-65-63 и +7 (982) 331-37-84 (Telegram).