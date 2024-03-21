Участок трассы М‑5 в Челябинской области закроют из‑за взрывных работ

Объезд предусмотрен только для легкового транспорта

Сегодня, 21 марта, в Ашинском районе Челябинской области закроют участок дороги М-5 для проведения буровзрывных работ. Ограничение движения для автотранспорта будет действовать с 9:00 и до 14:00, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».



Дорожное движение закроют на участке 1565 км — 1576 км автодороги М-5 Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. Объезд предусмотрен только для легкового транспорта по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим. Водителям большегрузов и автобусов на время работ проезд по ним запрещен.

«До 1 октября 2024 года перекрытие дорожного движения в Ашинском районе Челябинской области в связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий», — сказали в пресс-службе.

Водителям рекомендуют учитывать ограничение движения при планировании своего маршрута.