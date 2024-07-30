Участок трассы М‑5 перекроют в Челябинской области на полдня 30 июля

Продолжаются работы по расширению дороги

Сегодня, 30 июля, в Ашинском районе на несколько часов перекроют участок трассы М-5 в связи с проведением буровзрывных работ. Движение будет закрыто на участке с 1565-го по 1576-й километр с девяти часов утра до 14:00, сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал».

Грузовым автомобилям, а также автобусам ограничения придется пережидать. Легковые авто смогут объехать участок, где идут работы, по маршруту Аша — Миньяр — Сим.

Напомним, участок будет закрываться еженедельно по вторникам или четвергам до 1 октября 2024 года.