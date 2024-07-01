Участок трассы М-5 перекроют в Челябинской области на полдня 2 июля

В регионе продолжают расширять трассу

Во вторник, 2 июля, в Ашинском районе перекроют участок трассы М-5 в связи с проведением буровзрывных работ. С 9 часов утра до 14:00 проезд будет закрыт на участке с 1565‑го по 1576‑й километр, сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

Легковые автомобили смогут объехать участок, где будут проводить работы, по маршруту Аша — Миньяр — Сим. Грузовикам и автобусам ограничения придется пережидать.

Напомним, работы по расширению участка трассы проводятся еженедельно либо по вторникам, либо по четвергам. Планируется, что буровзрывные работы завершатся к 1 октября 2024 года.

Водители могут узнать о состоянии проезда по телефонам диспетчерской службы управления 8 (351) 266-65-63 и +7 (982) 331 37 84 («Телеграм»).