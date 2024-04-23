Участок трассы М‑5 перекроют в Челябинской области на несколько часов 23 апреля

В Ашинском районе продолжаются работы по расширению дороги

Сегодня, 23 апреля, участок трассы М‑5 временно закроют для автомобилистов в Ашинском районе. С 9:00 до 14:00 там будут проводить буровзрывные работы, сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал».

Для автомобилистов закроют участок с 1565‑го по 1576‑й километр. Для легковых автомобилей предусмотрен объезд по маршруту Аша — Миньяр — Сим. Грузовым авто и автобусам ограничения придется переждать.

Напомним, буровзрывные работы проводят еженедельно по вторникам или четвергам в зависимости от погодных условий. Завершить их планируют до 1 октября.