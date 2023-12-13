Участок трассы М‑5 перекроют на пять часов в Челябинской области 14 декабря

Как обычно, в Ашинском районе будут проводить буровзрывные работы

В четверг, 14 декабря, в Ашинском районе Челябинской области вновь перекроют участок трассы М-5 в связи с проведением буровзрывных работ. Для грузовых автомобилей проезд будет закрыт на протяжении пяти часов, легковые смогут объехать место проведения работ. Об этом сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал».

Участок трассы с 1565-го по 1576-й километр будет закрыт с 9:00 до 14:00. Легковые автомобили смогут проследовать по автодороге Аша — Миньяр — Сим.

Напомним, на прошлой неделе буровзрывные работы отменили из-за аномальных морозов. Сегодня в Ашинском районе тоже холодно: сейчас, по данным популярных сервисов, столбики термометров там показывают −29 градусов. К двум часам дня температура поднимется до −20 градусов.