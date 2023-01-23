Участок трассы М-5 между Чебаркулем и Миассом расширят до четырех полос этой осенью

Дорожники подвели итоги прошедшего строительного сезона

Более 90 километров федеральных трасс, проходящих по территории Челябинской области, привели к нормативному состоянию в 2022 году. Об этом в понедельник, 23 января, заявили в управлении федеральных дорог «Южный Урал», где подытожили работу дорожников в прошедшем сезоне. Работали не только по дорожному покрытию и сооружениям, но и по повышению безопасности движения.

Самым заметным событием в прошлом году стало завершение работ по расширению до четырех полос всего участка трассы М-5, которая ведет в Екатеринбург. Последний двухполосный отрезок, соединяющий два мегаполиса, стал шире еще на две полосы, причем дорожники работали с опережением графика, сдавая в эксплуатацию более протяженные участки, чем это значилось в планах. Дорога до Екатеринбурга теперь имеет 6 разворотных петель, искусственное освещение и 14 автобусных остановок. Встречные потоки разделили металлическим ограждением.

«По завершении работ транспортное сообщение между двумя городами-миллионниками осуществляется по четырем полосам движения, что позволило обеспечить скоростной и безопасный проезд, сократить время в пути и увеличить пропускную способность дороги в целом», — отметили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Немалый объем работ успели провести на автомобильной дороге А-310, ведущей в Троицк и к границе с Казахстаном. Дорожникам в 2022 году удалось обновить 77 км покрытия на четырех участках, расположенных в Еткульском, Еманжелинском и Коркинском районах. Восстановление дорожной одежды, укрепление обочин и сверхпрочное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона — все это было сделано за один сезон. Там же появились восстановленные посадочные площадки, новые автопавильоны, термопластиковая разметка и тысяча сигнальных столбиков.

В грядущем дорожном сезоне продолжатся работы по расширению участка горной части трассы М-5: между Чебаркулем и Миассом уже сделали четырехполосную дорогу на протяжении четырех километров. Еще шесть километров сдадут в эксплуатацию уже будущей осенью. Что касается безопасности, то на федеральных трассах Южного Урала установили 5 надземных пешеходных переходов, 16 км противослепящих экранов и 20 знаков со светодиодной индикацией. Кроме того, у поворота на Миасс теперь работает светофор.