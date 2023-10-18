Участок на проспекте Ленина в Челябинске перекроют до 30 октября

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Сегодня, 18 октября, с 22:00 будет ограничено движение по проспекту Ленина: от улицы Героев Танкограда до Линейной. Об этом сообщает администрация Челябинска.

Ограничение связано с капитальным ремонтом трамвайных путей на этом участке. По официальной информации, такой режим будет действовать до 06:00 часов 30 октября. Работы ведет трест «Капиталстрой». Трамвайные пути ремонтируют одновременно на нескольких улицах города, поэтому автомобилистов и пассажиров просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.