На трассе М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Ашинском районе из-за буровзрывных работ 5 ноября перекроют автомобильное движение на участке 1565 км — 1576 км. Дорожное движение закроется с 9:00 до 12:00 по местному времени.
«Схема объезда участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена только для легкового транспорта»,— предупредили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
Также в ведомстве напомнили, что до 1 декабря 2024 года перекрытие движения будет производиться во вторник либо в четверг еженедельно в зависимости от погодных условий.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
Автор: Лилия Полякова