Участок М‑5 в Ашинском районе 5 ноября перекрыт до 12:00

Для легкового транспорта есть объезд, а для большегрузов и автобусов проезд запрещен

На трассе М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Ашинском районе из-за буровзрывных работ 5 ноября перекроют автомобильное движение на участке 1565 км — 1576 км. Дорожное движение закроется с 9:00 до 12:00 по местному времени.

«Схема объезда участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена только для легкового транспорта»,— предупредили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Также в ведомстве напомнили, что до 1 декабря 2024 года перекрытие движения будет производиться во вторник либо в четверг еженедельно в зависимости от погодных условий.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Автор: Лилия Полякова