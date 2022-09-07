Участницы конкурса «Рожденная побеждать!» в Челябинске запишут гимн

И исполнят его на сцене во время гала-шоу 9 сентября

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В Челябинске 9 сентября состоится финал конкурса «Рожденная побеждать!», в котором принимают участие девушки не только из городов России, но и из ДНР, Беларуси и Молдовы! Проект благотворительного фонда «Рожденная побеждать» создан для поддержки женщин, передвигающихся на инвалидных колясках.



Сейчас в залах отеля Radisson Blu полным ходом идут репетиции сольных номеров для финала конкурса и совместных выступлений для гала-шоу. На репетициях девушки работают с хореографами, психологами, визажистами.



Праздничное шоу состоится 9 сентября. Участницы готовят общий танец, а еще исполнят гимн проекта.



Посмотреть, как проходят репетиции, можно в видеодневниках конкурса «Рожденная побеждать!».