В Челябинске 9 сентября состоится финал конкурса «Рожденная побеждать!», в котором принимают участие девушки не только из городов России, но и из ДНР, Беларуси и Молдовы! Проект благотворительного фонда «Рожденная побеждать» создан для поддержки женщин, передвигающихся на инвалидных колясках.
Сейчас в залах отеля Radisson Blu полным ходом идут репетиции сольных номеров для финала конкурса и совместных выступлений для гала-шоу. На репетициях девушки работают с хореографами, психологами, визажистами.
Праздничное шоу состоится 9 сентября. Участницы готовят общий танец, а еще исполнят гимн проекта.
Посмотреть, как проходят репетиции, можно в видеодневниках конкурса «Рожденная побеждать!».
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес