В Челябинске 9 сентября состоится финал конкурса «Рожденная побеждать!», в котором принимают участие девушки не только из городов России, но и из ДНР, Беларуси и Молдовы! Проект благотворительного фонда «Рожденная побеждать» создан для поддержки женщин, передвигающихся на инвалидных колясках.

Сейчас в залах отеля Radisson Blu полным ходом идут репетиции сольных номеров для финала конкурса и совместных выступлений для гала-шоу. На репетициях девушки работают с хореографами, психологами, визажистами.

Праздничное шоу состоится 9 сентября. Участницы готовят общий танец, а еще исполнят гимн проекта.

Посмотреть, как проходят репетиции, можно в видеодневниках конкурса «Рожденная побеждать!».