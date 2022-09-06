В Челябинске продолжается конкурс «Рожденная побеждать», проект для девушек с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в конкурсе участвуют конкурсантки-колясочницы из Луганска, Беларуси и городов России.
За конкурсную неделю участницы должны подготовить несколько сольных и общих выступлений для гала-концерта. Поэтому уже сейчас они репетируют с хореографом танец. Каждая выкладывается на сто процентов в единой команде. Несмотря на рабочую атмосферу, конкурсантки улыбаются, их глаза сияют и заряжают позитивом.
В этом году девушки готовят яркие номера вместе с Натальей Кособуцкой и ее помощниками-хореографами. Каждая репетиция проходит более чем продуктивно — красивые хореографические связки, чтобы участницы в общей картине танца смогли отразить и подчеркнуть каждая свою индивидуальность.
А чтобы снять напряжение и побороть волнение и страх перед сценой, участницы встречаются с психологом проекта Татьяной Помрясиной.
Финал и гала-концерт конкурса «Рожденная побеждать» состоится 9 сентября.
Видео предоставлено оргкомитетом конкурса.
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