Участница телепроекта «Голос 3» призвала россиян отдохнуть на озере Тургояк

Виктория Черенцова отметила, что по чистоте жемчужина Южного Урала сравнима только с Байкалом

Уроженка Челябинской области, участница телепроекта «Голос 3» и музыкальный блогер Виктория Черенцова призвала россиян отдохнуть на озере Тургояк. Сообщение исполнительница опубликовала в историях на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

«Друзья, если вы любите воду, горы и чистую природу так же, как и я, приглашаю вас отдохнуть на Южном Урале! Я нахожусь на озере Тургояк, это чистейшее озеро, сравнимое только с Байкалом. Сейчас очень большая нагрузка на курорты Краснодарского края. Давайте не будем собираться в одном месте. В России есть очень много чистых, красивых мест, где можно хорошо отдохнуть. Ждем вас на Тургояке»,— обратилась к своим подписчикам Виктория Черенцова.

Сама телезвезда полюбовалась красотами озера с палубы экскурсионного тримарана, а также посетила остров Веры. В завершение поездки Виктория выразила благодарность властям Челябинской области за большую работу, проведенную по сохранению уникального водоема, а также отметила экологический подход при развитии туризма в регионе.