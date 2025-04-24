Участнику СВО из Златоуста помогут с лекарствами и работой

Губернатор Челябинской области распорядился поддержать ветерана всесторонне

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в личном приеме граждан полномочного представителя президента России в УрФО Артема Жоги.

В режиме видео-конференц-связи к полномочному представителю главы государства обратились 12 человек, в том числе двое южноуральцев.

«Работа с личными обращениями граждан — это важная часть взаимодействия с жителями. Сегодня мы рассмотрели очень разные просьбы и вопросы: ремонт учебных учреждений, дорог, дворов. Подчеркну, что по всем обращениям мы сумели найти решение и выстроить конструктивный диалог с региональными властями», — прокомментировал Артем Жога.

Подключение с Челябинской областью было посвящено решению двух актуальных вопросов, касающихся социальной поддержки ветерана боевых действий и развития инфраструктуры в сельской местности.

Алексей Волков, ветеран боевых действий и участник специальной военной операции из Златоуста, обратился за помощью в приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов.

Алексей Текслер подчеркнул приоритетность поддержки участников и ветеранов СВО:

«Поддержка участников и ветеранов спецоперации — это наш приоритет. Алексей Владимирович, вы проявили себя как настоящий герой, участник специальной военной операции. Наша обязанность — помочь вам восстановить здоровье. Окажем необходимую финансовую помощь, чтобы приобрести дорогостоящее лекарство».

Губернатор принял решение выделить из областного бюджета средства на приобретение необходимых лекарств. Кроме того, профильные министерства и администрация Златоуста оказывают всестороннюю поддержку ветерану, включая содействие в поиске подходящей работы. Также Алексею Владимировичу предложена возможность газификации его дома по льготной программе.

Анастасия Герольд, замдиректора по воспитательной работе Половинской общеобразовательной школы, учитель начальных классов, председатель первичного отделения «Движение первых» и активный участник волонтерской организации «Тепло сердец», обратилась с просьбой об оказании содействия в установке детской игровой площадки в селе Половинка Увельского района.

В разработке проекта детской площадки принимали участие местные жители и их дети. Анастасия Герольд продемонстрировала рисунок и макет желаемой площадки. Она обратила внимание, что для них важно, чтобы площадка была не только красивая, но и безопасная и функциональная.

Алексей Текслер отметил важность подобных инициатив жителей региона:

«Мы всегда откликаемся на них. В регионе действует специальная программа, которая называется „Инициативное бюджетирование“. Там сами граждане предлагают проекты, и эти проекты реализуются дальше. Проект детской площадки мы обязательно реализуем, за него и голосовали жители. Все село активно принимало участие, за что огромное вам спасибо. Смысл этой программы и заключается в том, чтобы инициативы шли от самих граждан. За основу мы возьмем проект, который был разработан детьми. Анастасия Сергеевна, спасибо вам за вашу активность».

Работы по установке площадки будут проведены до августа 2025 года. На новой площадке будет обустроено безопасное резиновое покрытие, размещены детские комплексы, карусели, скамьи.