Участнику СВО из Челябинска выделят новое жилье взамен комнаты в аварийном доме

Недавно ее разгромили и ограбили неизвестные

Участник СВО Сергей Божков, чью комнату в аварийном доме по Свердловскому проспекту, 6, разгромили и ограбили неизвестные, получит новое жилье. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Челябинец с 2022 года находится в зоне специальной военной операции, а за квартирой приглядывает его родственник — житель другого города. Недавно дом, признанный аварийным, расселили. Осталась только одна жилая квартира — Сергея. Ее и ограбили. Среди прочего воры унесли и военные награды Божкова.

«По поручению главы города Челябинска Алексея Лошкина участнику СВО предоставят новое жилье, чтобы он мог спокойно возвращаться домой на побывку», — отмечают в пресс-службе.

Представитель Сергея уже написал заявление на предоставление нового жилья.

А полиция между тем продолжает искать неизвестных, которые разгромили комнату Сергея.