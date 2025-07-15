Участники программы «Герои Южного Урала» начинают стажировку

Осенью их ждет второй модуль обучения

Участники программы развития лидерских качеств «Герои Южного Урала» провели насыщенный первый модуль обучения. День начинался в 7:30 утра с бодрящей зарядки и заканчивался в 22:00 интенсивными занятиями. Программа была разработана с целью всестороннего развития участников и охватывала широкий спектр тем.

Участники погрузились в изучение особенностей избирательных кампаний и муниципальной службы, проанализировали социально-экономическое развитие страны и региона, освоили основы управления проектами, совершенствовали навыки эффективных коммуникаций и построили индивидуальные планы личностного роста.

Важной составляющей программы стало шефство над участниками со стороны опытных наставников. Руководители региональных и муниципальных органов власти, а также крупных промышленных предприятий взяли на себя ответственность за наставничество и помощь в развитии каждого участника. Такой подход позволяет обеспечить практическое применение полученных знаний и способствует быстрой интеграции в профессиональную среду.

Следующий модуль программы, посвященный экономике и финансам, стартует осенью. А пока участники программы «Герои Южного Урала» направляются на стажировку, которая станет важным этапом в их профессиональном развитии.

Автор: Алена Мордовина