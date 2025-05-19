Участников челябинского фестиваля «Технодефиле» пригласили на Российскую креативную неделю

В Челябинске наградили юных инженеров

Не просто выставка проектов, а настоящий модный показ детских изобретений. В Челябинске в пятый раз состоялся фестиваль детского научно-технического творчества «Технодефиле», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Участники — юные инженеры, воспитанники центров дополнительного образования — представили изобретения в 19 тематических направлениях. Проекты связаны в том числе с космическими технологиями, технологиями безопасности, спорта, образования, а также медициной, робототехникой, компьютерным зрением, космическими технологиями…





По словам директора Регионального центра технического творчества Владислава Халамова, несмотря на модный формат и «легкое» название, «Технодефиле» решает вполне серьезные задачи.





«За кажущейся легкостью скрывается серьезный научно-технический потенциал. Участие в фестивале мотивирует детей к познавательной и проектной деятельности, дает возможность обменяться опытом научно-технического творчества и технологического предпринимательства, стимулирует на исследовательские поиски, а также вносит вклад в формирование региональной базы лучших детских научно-технических достижений», — говорит он.

Оценивала работы экспертная комиссия, состоящая из представителей вузов и предприятий-партнеров. Причем в зачет шло в том числе умение изобретателей грамотно и доходчиво презентовать технический проект.





Лучшие работы планируют воплотить в жизнь на реальных производствах: одно из обязательных требований к проектам — изобретение должно иметь экспериментальную действующую модель и обладать коммерческим потенциалом.





Награждала победителей общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер. За пять лет она не пропустила ни одного показа и признается, что дети не перестают ее удивлять.





«Каждый год — новые проекты, мы видим, как меняется мышление детей, как они растут, насколько их идеи актуальны, а это критически важно не только для вашего персонального развития, но и для всей страны: ее прогресс и развитие — в ваших руках», — отметила Ирина Текслер.

Она поблагодарила наставников, которые направляют ребят в выборе тем для проектов:

«Есть и социальные проекты, есть и проекты для рекомендации опорно-двигательного аппарата, для занятий с детьми с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, разработки для сельского хозяйства, для синоптиков. И я очень рада, что многие работодатели сегодня также принимают участие в нашем фестивале, ведь представленные здесь идеи очень важны для развития предприятий».

Ирина Текслер добавила, что многие работы юных изобретателей достойны признания на самом высоком уровне, и пригласила их вместе с наставниками принять участие в форуме «Российская креативная неделя — Урал», который ежегодно принимает Челябинск:

«На следующий год мы категорически вас приглашаем и ждем, чтобы вы приняли участие, потому что это самое настоящее креативное творчество, ребята, это креативная индустрия! А поскольку Креативная неделя — это федеральный проект, то ваши проекты заметит еще больше людей».