Участники СВО станут помощниками депутатов в Челябинской области

Олег Голиков предложил коллегам поддержать героев спецоперации

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков собирается вынести на рассмотрение «Единой России» еще один способ поддержки участников СВО. Голиков предлагает депутатам всех уровней делать бывших военнослужащих своими помощниками по региону.

«Депутатам всех уровней и сенаторам в приоритетном порядке оформлять участников СВО своими помощниками по регионам. Это станет лучшим подспорьем для интеграции в социум и трудоустройства тех, кто возвращается с СВО», — написал Олег Голиков в личном телеграм-канале.

Голиков замечает, что уже оформил помощниками двух действующих бойцов и собирается наделить полномочиями помощника депутата еще пятерых участников спецоперации, которые вернулись домой после ранения.

Также Голиков напоминает подписчикам, что уже в марте стартует программа «Время героев», которую анонсировал президент РФ Владимир Путин. Ветераны и участники СВО смогут пройти подготовку, попасть в кадровый резерв и занять ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, а также возглавлять регионы и предприятия.