Участники СВО смогут работать в органах власти Челябинской области

Герои возвращаются домой и продолжают приносить пользу Родине

На Южном Урале реализуется уникальная кадровая программа «Герои Южного Урала», призванная поддержать участников специальной военной операции и обеспечить их успешную интеграцию в мирную жизнь. Программа предоставляет участникам СВО возможность получить необходимые знания и навыки для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в коммерческих и общественных организациях.

В программе уже зарегистрировались 1056 человек, из которых 595 — бойцы, находящиеся в настоящее время в зоне СВО. После тщательного отбора, проведенного Общественным советом, 60 участников, продемонстрировавших высокие результаты в части управленческого опыта, потенциала и военных заслуг, будут приглашены на обучение. Еще 30 военнослужащих зачислены в резерв программы и начнут обучение после возвращения из зоны СВО.

«Наши бойцы проявили мужество и героизм, защищая Родину. Они обладают ценным опытом, как военным, так и практическим, и сегодня крайне необходимы для пополнения кадрового резерва Челябинской области. Программа „Герои Южного Урала“ предоставит им необходимые навыки административного руководства, открыв путь к работе в органах власти, на предприятиях и в общественных организациях», — подчеркнул Владимир Образцов, председатель Челябинского областного Совета ветеранов и член Общественного совета программы.

Обучение начнется 1 июля в Челябинском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Программа включает не только теоретические занятия, но и практические стажировки на предприятиях и в органах власти региона. Каждый участник получит персонального наставника из числа опытных руководителей.

Программа «Герои Южного Урала» — это не просто помощь ветеранам СВО, но и инвестиция в будущее Челябинской области, позволяющая привлечь в органы власти высокомотивированных и опытных специалистов, готовых внести свой вклад в развитие региона.