Участники СВО проходят реабилитацию в городской больнице № 2 Магнитогорска

Получить направление сюда можно у терапевта

В городской больнице № 2 Магнитогорска на базе отделения медицинской реабилитации, которое специализируется на восстановлении здоровья пациентов с поражением опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, проходят восстановление участники СВО. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В 2022—2023 годах отделение получило новую технику, которую активно используют для работы с тяжелыми пациентами и участниками СВО. По словам главного врача клиники Юлии Хрусталевой, оборудование позволяет восстанавливать навыки ходьбы и равновесия, разрабатывать суставы без перегрузки, ускоряет реабилитацию мышц и нервной системы, а также обеспечивает безопасные тренировки ходьбы даже после серьезных травм.

«Особенно показателен случай пациента, который пришел в отделение на костылях, а уже через пять дней смог самостоятельно передвигаться. Ранняя активизация пациентов — ключевой фактор успешной реабилитации, поскольку она способствует профилактике гиподинамии, улучшает трофику тканей, ускоряет восстановление опорно-двигательных функций и снижает риск осложнений», — говорит заведующая службой ЛФК Ульяна Колодина.

В отделении практикуют индивидуальный подход к каждому пациенту.

Комплексный подход, включающий физиопроцедуры, лечебную физкультуру, психологическую поддержку и медикаментозное лечение, позволяет достичь максимально эффективных результатов и вернуть человека к полноценной жизни.

Получить направление на реабилитацию можно у терапевта.

А задать вопросы по реабилитации участников СВО и членов их семей — по телефону горячей линии Минздрава области «122».