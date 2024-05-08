Участники СВО подали документы на участие в праймериз в гордуму Челябинска

Сегодня последний день подачи документов

Участники спецоперации на Украине Сергей Бормотов и Артем Барбашин сегодня официально подали документы на участие в праймериз в гордуму Челябинска. Такое же решение принял и первый вице-спикер Заксобрания области Денис Моисеев, который продолжительное время находился в зоне СВО.



У Дениса Моисеева большой и многолетний опыт работы в политике, и для него эта сфера не новая: 13 лет отработал в региональном исполкоме партии «Единая Россия». Принять участие в праймериз решил для того, чтобы оказывать помощь и поддержку военнослужащим, которые тоже приняли такое решение.





«Я поддерживаю слова президента РФ о том, что парни приходят с СВО с другими жизненными ценностями, другими навыками, которые нужно использовать в политике. Именно поэтому я подаю заявление с военнослужащими — чтобы помочь им пройти эту процедуру», — прокомментировал Денис Моисеев.

Два других кандидата, Сергей Бормотов и Артем Барбашин, далеки от политики, так как вся их деятельность была направлена на служение Родине.





«Руководством страны была озвучена команда, что свой долг на фронте мы выполнили, теперь нужна помощь в гражданской жизни, такая как проведение патриотических занятий с молодежью и также политическая работа. Нам поступило предложение, мы согласились и идем на предварительные выборы», — рассказывает Сергей Бормотов.





Артем Барбашин с ранних лет выбрал призвание — служение в армии.

«В армии служить перестал, но желание служить Родине никуда не пропало. Быть полезным обществу. Я думаю, что как бывший боец СВО могу направить в правильное русло сознание подрастающего поколения. Думаю, все получится», — отмечает Артем Барбашин.