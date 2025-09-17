Участникам СВО из Челябинской области начали выдавать спортивные протезы

Первым хозяином такого устройства стал житель Магнитогорска, потерявший ногу

Магнитогорец Игорь Самойлов стал первым в Челябинской области ветераном специальной военной операции, которому бесплатно предоставили спортивный протез. Приобрести современное устройство помог государственный фонд «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.

Игорь Самойлов отправился на фронт добровольцем, служил гранатометчиком, получил орден Мужества. Однажды во время выполнения боевой задачи Игорь наступил на мину — ему пришлось ампутировать ногу.





Первый протез, обычный, Самойлову выдали в госпитале Санкт-Петербурга. Однако это устройство не было предназначено для быстрой ходьбы и бега. Вернувшись домой, ветеран спецоперации обратился в городской филиал фонда «Защитники Отечества» с просьбой о новом протезе и получил одобрение. Спортивный протез ему изготовили за несколько дней во фрязинском Центре протезирования и реабилитации.

«Оставить заявку на приобретение спортивного протеза может любой уволенный ветеран боевых действий — участник СВО, который получил протез от Министерства обороны РФ не менее шести месяцев назад», — отмечают в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Сейчас в Челябинской области уже три участника СВО получили спортивные протезы.