Участники программы «Герои Южного Урала» завершают первый этап стажировки

Образовательная программа продлится до 1 июля 2026 года

В Челябинской области завершился первый этап стажировки участников программы «Герои Южного Урала». Цель этой уникальной программы — трансформировать боевой опыт, высокую дисциплину и способность действовать в критических ситуациях в мощный ресурс для развития Южного Урала.

Программа служит социальным лифтом для людей, чья стойкость и преданность долгу были испытаны в экстремальных условиях. Выпускники смогут применить свои навыки и качества для достижения новых успехов в мирной жизни, что станет важным вкладом в будущее региона.

Участники программы ожидают еще больше новых знаний и опыта, которые помогут им в дальнейшем. Образовательная программа продлится до 1 июля 2026 года.

«Государство активно заботится о ветеранах, предлагая множество льгот и специальных программ поддержки и реабилитации. „Герои Южного Урала“ — одна из таких инициатив. Важно помнить, что мы все можем внести свою лепту: предложить помощь, проявить участие. Доброе слово и поддержка способны приободрить гораздо больше, чем все выплаты и надбавки. Не стоит ждать, когда кто-то начнет жаловаться на жизнь. Протяните руку помощи — это может изменить чью-то судьбу к лучшему», — отмечает председатель совета ветеранов ОМВД по Варненскому району Алексей Коннов.