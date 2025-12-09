Участники программы «Герои Южного Урала» уже применяют навыки на практике

Некоторые из них приступили к трудовой деятельности

В Челябинской области продолжается обучение в рамках региональной программы «Герои Южного Урала». Ветераны специальной военной операции раскрывают свой потенциал и развивают навыки, которые приобрели на передовой.

«Лидерские качества, стойкость, умение работать в команде и принимать решения в сложных ситуациях — это уникальные навыки бойцов, ветеранов СВО. Программа „Герои Южного Урала“ дает возможность ветеранам СВО применить свой опыт и знания на благо родного края», — отметил председатель магнитогорского отделения ВООВ «Боевое братство» Антон Казанев.

В проекте участвуют 60 человек. Часть из них уже начали работать и могут применять полученные знания на практике.

Например, несколько ветеранов трудились в администрации Магнитогорска, под кураторством главы города Сергея Бердникова.