Участники программы «Герои Южного Урала» продемонстрировали командный дух

Первый модуль обучения завершился, осенью начнется второй

В Челябинской области продолжается реализация программы поддержки участников СВО «Герои Южного Урала». Шестьдесят действующих военнослужащих и ветеранов, а также 19 участников резерва программы проходят годичное обучение, которое завершится получением государственного диплома.

Первый, десятидневный, интенсивный модуль обучения уже завершен. По информации от заместителя директора Челябинского филиала РАНХиГС Светланы Абрамкиной, участники продемонстрировали высокую активность и командный дух. Обучение проходит на высоком уровне, участники быстро адаптируются и проявляют большой интерес к программе. По окончании обучения лучшие выпускники программы получат возможность занять руководящие должности в государственных структурах, а также в некоммерческих и общественных организациях.

Автор: Ксения Максимовских