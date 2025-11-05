Участники программы «Герои Южного Урала» стали новой элитой общества

К ним прислушиваются и перенимают их жизненные ориентиры

Ветераны спецоперации, которые сейчас участвуют в программе «Герои Южного Урала», — новая элита общества. Они показали, с какой отдачей готовы служить на благо Родины и браться за задачи любой сложности. Теперь они будут вкладывать опыт и знания в развитие родной страны. В этом им поможет проект, запущенный по инициативе губернатора Алексея Текслера.

«Ветераны СВО — это настоящая элита: к их мнению прислушиваются, их жизненные ориентиры становятся примером для других. Участники спецоперации могут применить свой уникальный опыт на благо земляков во многих направлениях: патриотическое воспитание, развитие общественных организаций, реализация социально значимых проектов. А программа „Герои Южного Урала“ поможет получить нужные для этого знания и компетенции»,— отметила Марина Савостова, замглавы Саткинского округа по социальным вопросам.

Обучение продлится год — до лета 2026-го. Программа состоит из четырех образовательных модулей, а также стажировок. Бойцы получают знания и сразу же применяют их на практике на крупных предприятиях, в органах власти, различных организациях. По окончании обучения они получат диплом гособразца и возможность занять руководящую должность.

Два модуля программы уже позади. Ветераны СВО изучили государственную политику и экономику. Третий модуль начнется в январе — его анонсировал губернатор Алексей Текслер на встрече с участниками программы.