Участники программы «Герои Южного Урала» смогут стать управленцами

Они проходят обучение и стажируются под руководством наставников

В Челябинской области 58 ветеранов СВО проходят обучение в рамках региональной программы «Герои Южного Урала». С помощью проекта они не только проходят адаптацию к мирной жизни, но и реализуют свой потенциал.

«„Герои Южного Урала“ — очень своевременно появившаяся программа. Участники СВО, прошедшие тяжелые испытания, обладают высокой дисциплиной, умением быстро принимать верные решения и брать ответственность за результат. Они точно могут успешно послужить интересам нашей Родины», — подчеркнул депутат Брединского собрания депутатов, педагог школы № 97 Владимир Артамонов.

Обучение будет длиться год: для участников подготовили четыре модуля, а также стажировки между ними. Под руководством наставников участники изучают реальные кейсы, которые позволят им получить уникальный опыт. Эти знания помогут им эффективно выполнять свою работу после трудоустройства.