Участники программы «Герои Южного Урала» решают важные задачи региона

Все 60 бойцов, отобранные для обучения, уже пробуют себя в решении реальных задач

В Челябинской области продолжается кадровая программа развития для участников СВО «Герои Южного Урала», направленная на подготовку специалистов руководящих должностей для трудоустройства в государственных и муниципальных ведомствах, а также в крупных коммерческих и общественных учреждениях. Проект создан как региональный аналог федерального проекта «Время героев».

Сейчас 60 бойцов-учащихся стажируются в областных ведомствах, министерствах и на предприятиях. Они уже прошли первый образовательный модуль, познакомились со своими наставниками и начали погружаться в региональные задачи.

Так, бывший морской пехотинец Александр Горбунов стажируется в МинЖКХ. Он проходит обучение под руководством главы ведомства Людмилы Алпатовой. Первый выезд для ветерана состоялся в Златоуст. Он посетил объекты программы «Большой ремонт 74» совместно с главой города Олегом Решетниковым. Александр Горбунов проверил ход капремонта канализационного коллектора.

А штурман фронтовой бомбардировочной авиации Олег Курсанин выбрал для себя региональный Минпром. Его наставником стал глава челябинского Минпрома Михаил Кнауб.

Напомним, программа переобучения, включающая четыре очных модуля и стажировки на выбранных предприятиях, рассчитана на год. По окончании обучения, летом 2026 года, участники программы получат диплом гособразца Президентской академии и смогут занимать руководящие должности.

Автор: Елизавета Михно