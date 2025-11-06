Участники программы «Герои Южного Урала» рассказали студентам о своей новой миссии

Встреча с ветеранами СВО состоялась в стенах челябинского педуниверситета

В Южно-Уральском гуманитарно-педагогическом университете состоялась встреча студентов с участниками специальной военной операции, депутатом Законодательного Собрания области Алексеем Рожковым и общественным деятелем Станиславом Сабировым. Мероприятие прошло в формате открытого диалога, где студенты могли задать любые интересующие их вопросы — о службе, жизни после ранений и о впечатлениях от кадровой программы «Герои Южного Урала», участниками которой оба стали.

Станислав Сабиров, уроженец Коркино, подробно рассказал студентам о своем пути, вспомнил, как окончив первый курс университета, забрал документы, чтобы пойти в армию. После срочной службы вернулся, снова поступил и окончил вуз, после — занимался строительным бизнесом и в целом жил неплохо. О политике, признается, особо не задумывался — переломным моментом стал февраль 2022 года:

«После 24 февраля я решил разобраться в первопричинах того, почему так произошло. Сделал для себя определенные выводы. А в сентябре, когда была объявлена мобилизация, на следующий же день поехал в военкомат...»

Его служба была полна испытаний. Получив тяжелое ранение спустя полтора месяца после прибытия на фронт, прошел полугодовую реабилитацию, но настоял на возвращении в строй. И остался — но уже офицером. Сейчас, после завершения службы, он видит новую цель:

«Когда наш губернатор Алексей Текслер объявил программу „Герои Южного Урала“, я решил попробовать себя на гражданской службе. Надеюсь быть полезным нашему региону».

«Запомните меня, если что — обращайтесь по любым вопросам», — добавил он.

О службе и долге, ситуациях, которые меняют характер, а также о приходе в политику, новых целях и задачах говорил также ветеран СВО, ныне депутат Заксобрания Алексей Рожков, один из самых активных участников программы «Герои Южного Урала»:

«Еще до возвращения домой мы узнали о программе „Герои Южного Урала“. Помню слова президента о том, что защитники Отечества — это новая элита, и программа стала тому подтверждением. Я сразу захотел участвовать. Как только Алексей Леонидович объявил о наборе, я очень ждал старта. Программа оказалась невероятно интересной. Особенно меня увлекли модули по госуправлению, что совпало с моим желанием развиваться в этой сфере после экономического образования. Очень ценно, что губернатор поддержал нас и объявил о новых наборах. Это классная поддержка для ребят, которые горят желанием быть в центре событий и реально менять жизнь в стране».

Взгляд из зала

Живой и открытый разговор не оставил равнодушными будущих педагогов.

Студентка 1 курса историко-филологического факультета Ксения Поморцева поделилась своими впечатлениями от встречи:

«Мне было важно поговорить с человеком, который лично прошел через боевые действия, чтобы узнать правду. Потому что в интернете очень много дезинформации. А помимо прочего, я задала и несколько личных вопросов, например, каково было его жене ждать его со специальной военной операции...»