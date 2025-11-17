Участники программы «Герои Южного Урала» продолжают совершенствоваться в выбранных направлениях

Их умение принимать непростые решения пригодится и в мирной жизни

Благодаря обучению на региональной программе, ветераны СВО могут освоить необходимые дисциплины. Полученные знания они смогут применить в своей работе в будущем. Участники уже освоили основы экономики и финансов, а также прошли стажировки в различных ведомствах.

Об основных задачах программы «Герои Южного Урала» рассказал руководитель общественной приемной губернатора Челябинской области Владимир Белобров.

Эксперт считает, что «Герои Южного Урала» — очень своевременная и правильно нацеленная программа.

«Люди, для которых она работает, послужили Родине, защищали нашу страну. В условиях боевых действий им приходилось быстро принимать ответственные решения, от которых зависели жизни. Думаю, что именно при желании получаются лучшие специалисты и руководители», — заявил Владимир Белобров.

Белобров привел в пример героев Великой Отечественной войны, которые в мирной жизни приходили на производство и брали на себя самые ответственные направления работы.

«Главное, чтобы у современных бойцов было стремление учиться, и, уверен, результат будет достигнут: они смогут с большой пользой применить себя в гражданской жизни», — подчеркнул Белобров.