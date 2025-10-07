Участники программы «Герои Южного Урала» приступили к изучению экономики

Бывшие бойцы поделились с корреспондентом ИА «Первое областное» ожиданиями от нового этапа обучения

В Челябинской области стартовал второй образовательный модуль региональной программы «Герои Южного Урала», посвященный экономике и финансам. Его участники — 60 ветеранов спецоперации, 15 из которых уже получили мандаты депутатов разных уровней. Они поделились с корреспондентом ИА «Первое областное» ожиданиями от нового этапа обучения и рассказали о промежуточных итогах.

«Как и в первом межмодульном периоде, они будут изучать темы на портале высшей школы государственного управления — по тем курсам, по которым проходит федеральная программа „Время героев“. И помимо очного модуля в дистанционной форме, они также развивают свои компетенции», — отметил директор челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко.

«Герои Южного Урала» — региональный аналог президентского проекта «Время Героев». Андрей Мурзин, к примеру, принял участие в обеих программах.

«Сначала у нас был управленческий модуль, где затрагивалась государственная и муниципальная служба. И вот сейчас — второй блок, экономика. Данные вопросы были тоже у нас в другой программе рассмотрены. Они дополняют друг друга, поэтому запоминается больше, учиться намного проще», — отметил Андрей Мурзин.

На первом этапе у каждого участника появился наставник и они начали проходить стажировки в органах власти. Андрей Мурзин стажируется у первого заместителя губернатора Челябинской области Ивана Куцевляка.

Межмодульный блок посвящен промышленности.

«Проведена большая работа по аналитике промышленных коопераций предприятий Челябинской области. Рассмотрели крупные предприятия, также посещали различные промышленные выставки», — поделился он.

Еще один участник, Алексей Рожков, уже избранный первым заместителем председателя комитета по социальной политике регионального парламента, считает свою новую должность большой честью и ответственностью.

«Социальная политика занимает, наверное, 90% в работе с избирателями и, в принципе, в работе. То есть это будет очень интересный, тяжелый, но колоссальный опыт», — сказал Андрей Рожков.

Он также высоко оценил свой опыт стажировки, отметив, что его наставник, председатель Заксобрания региона Олег Гербер, наметил для него масштабную программу развития, включающую знакомство с работой не только законодательной, но и исполнительной власти, бюджетированием и ЖКХ.

Новый экономический блок участники единогласно называют более сложным, но и более интересным.

«Это сложнее, чем первое, но интересней. Но все-таки, как это устроено в государственной власти, нам смотреть изнутри. Ожидание — максимально разобраться углубленно, чтобы потом применить уже в своей деятельности», — говорит он.

Обучение продлится 10 дней и будет включать не только лекции, но и посещение промышленных предприятий, а также командообразующие мероприятия, в том числе посещение хоккейного матча с губернатором.

Как отметил депутат Заксобрания региона Александр Заозеров, вступивший в должность после прохождения по итогам первого модуля, экономические знания имеют ключевое значение.

«Эту тему не обойти, экономика и финансы очень важны, нужно изучать, погружаться. Обладая таким багажом знаний, мы можем выстраивать дальнейшую профессиональную деятельность», — сказал Александр Заозеров.

Он подчеркнул, что важнейшим итогом программы становится формирование крепкого сообщества ветеранов, готовых работать на благо региона.

«Чувство братства для нас — это, пожалуй, основа», — заключил депутат.

Программа «Герои Южного Урала» реализуется по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера и призвана помочь участникам СВО интегрироваться в гражданскую жизнь и построить успешную карьеру в государственном управлении и реальном секторе экономики региона.