Участники программы «Герои Южного Урала» получают управленческие навыки

Скоро они начнут применять их на практике

Участники программы «Герои Южного Урала» приступили к изучению принципов управления. Как отмечают организаторы, если раньше герои смотрели на процессы в экономике, муниципальной и государственной службе с точки зрения обывателя, то теперь, пройдя два модуля обучения, они учатся оценивать ситуацию с профессиональной точки зрения.

Ключевым преимуществом программы стало обучение на реальных примерах. Занятия для участников проводят ведущие эксперты, педагоги, политики и главы муниципалитетов, которые подробно рассказывают о тонкостях управленческих процессов.

«С начала СВО изменилась экономическая ситуация. Огромное количество санкций, мы поднимаем производство, в сфере закупок отдаем предпочтение отечественному производству. Сейчас нам наглядно объясняют, какие причины и факторы на это влияют, какие меры принимаются. Мы уже смотрим на ситуацию как профессионалы», — говорит участник программы «Герои Южного Урала» Павел Сагдиев.

Напомним, по окончании годичного курса обучения по программе выпускники получат дипломы государственного образца и смогут применять свои знания вместе с боевым опытом на пользу Южному Уралу.