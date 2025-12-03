Участники программы «Герои Южного Урала» изучают бюджетную политику

В ходе проекта они получают не только теоретические знания, но и практические навыки

В Челябинской области ветераны СВО продолжают обучение в рамках программы «Герои Южного Урала». Поскольку проект готовит кадровый резерв для Челябинской области, ее участникам необходимо получать знания. Все 60 ветеранов уже доказали свою силу и стойкость, а сейчас они развивают свои навыки, чтобы грамотно управлять регионом.

«Мне приходилось работать на муниципальном уровне, с муниципальным бюджетом — это отдельная история. Это очень интересно, если отнестись к этому с душой, с головой. Это очень интересно, очень занимательно. И ребята принесут, я считаю, гораздо больше пользы, чем если бы они искали себя в других местах», — подчеркнул член общественного совета программы «Герои Южного Урала» Денис Моисеев.

В рамках обучения они осваивают особенности управления, изучают экономику и пробуют себя в различных направлениях.