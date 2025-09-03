Участники программы «Герои Южного Урала» готовы приступить к изучению второго модуля

Они изучат направление «Экономика и финансы»

Региональная кадровая программа «Герои Южного Урала» продолжает набирать обороты. Участники успешно завершили первый модуль, посвященный «Государственной политике и системе государственного управления», и теперь готовы перейти ко второму модулю — «Экономика и финансы».

Программа включает в себя четыре модуля и три этапа стажировок. После изучения «Экономики и финансов» военнослужащие продолжат обучение по направлению «Региональное и муниципальное управление», а завершающим модулем станут «Современные технологии управления».

В промежутках между учебными модулями участники проходят стажировки, и первый этап уже подходит к концу. По итогам годового обучения бойцы получат диплом государственного образца, что откроет перед ними новые возможности, включая занятия руководящих должностей в коммерческом секторе, общественных организациях и государственных структурах.

Программа «Герои Южного Урала» нацелена на подготовку высококвалифицированных кадров, готовых эффективно работать на благо региона и страны.