Участники программы «Герои Южного Урала» будут работать на благо региона

Ветераны СВО применят навыки, полученные в ходе военной службы

Участники программы «Герои Южного Урала» приступили к изучению экономики на втором модуле. Ветераны СВО узнают все об экономической политике, госпрограммах, нацпроектах и многом другом. Благодаря обучению бойцы приобретут ценные знания и опыт, а полученные в ходе службы навыки в будущем будут применять в развитии Челябинской области.

«Программа создана для того, чтобы вернувшиеся из зоны СВО бойцы могли проявить себя в мирной жизни. Шестьдесят ветеранов улучшают свои управленческие навыки, повышают компетенцию, чтобы использовать знания на благо региона»,— уточняют организаторы.

Первый поток по программе завершится 1 июля 2026 года. Участники получат диплом гособразца и возможность устроиться на работу в органы власти, общественные организации и на предприятия.

Участники программы отмечают, что, несмотря на то что каждый модуль (а всего их четыре) имеет свою тему, они отлично дополняют друг друга и информация запоминается проще. Кроме того, уже на первой стажировке ветераны СВО получили колоссальный опыт.