Участники проекта «Всей семьей» получают призы за выполнение простых заданий

Главное — выполнить заданное всей семьей

В конце прошлого года в России был запущен проект «Всей семьей», который должен разнообразить семейный досуг и объединить разные поколения. За выполнение несложных заданий челябинцы могут получить призы. Как это сделать, расскажем ниже.

Сначала нужно зарегистрироваться на сайте всейсемьей.рф либо подписаться на паблики проекта в социальных сетях «Одноклассники» или «ВКонтакте», сообщить о своей готовности в чат-бот, немного рассказать о своей семье и начать выполнять задания, которые будут поступать раз в неделю. Все активности нужно будет запечатлеть, а фотографии — выложить в своих аккаунтах в вышеуказанных соцсетях с хештегом #ВсейСемьей. За каждое выполненное задание семья будет получать электронный вкладыш из коллекции «Семья — это…».

Например, на этой неделе организаторы конкурса предлагают раскрасить картинку с изображением новогодней елки. До полудня 26 января готовый рисунок (его шаблон можно скачать на сайте проекта) нужно выложить в своих аккаунтах. А уже 27 января случайным образом будут определены 50 победителей, которые получат подарочные сертификаты в магазин «Детский мир».

Итоги конкурса в целом подведут в конце марта. Среди самых активных семей разыграют сертификаты на путешествия и другие интересные призы.