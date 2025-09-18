Участники проекта «Герои Южного Урала» реализуют боевой опыт в мирной жизни

Новое поколение управленцев-патриотов будет работать на благо страны и региона

В Челябинской области 60 ветеранов СВО проходят обучение по программе «Герои Южного Урала». Те, кто совсем недавно боролся с нацизмом на новых российских территориях, сейчас получают бесценный опыт на предприятиях и в органах власти. Именно они — будущие управленцы, которые используют полученный на спецоперации опыт, чтобы сделать страну и Челябинскую область лучше и сильнее.

Проект «Герои Южного Урала» — это комплексная программа подготовки кадрового резерва. Ее цель — не только дать ветеранам СВО навыки работы по разным направлениям, но и позволить реализовать боевой опыт в мирной жизни. Ведь те, кто отстаивал интересы Родины, сильны духом, дисциплинированны, а главное — преданы своей стране.

Обучение по программе продлится год. Для ветеранов СВО подготовили четыре образовательных модуля и три этапа стажировок, во время которых они будут получать теоретические знания, выполнять конкретные задачи и развивать лидерские качества. По окончании обучения участники проекта получат диплом государственного образца и смогут работать на предприятиях и в органах власти.

В ближайшее время начнется второй модуль обучения, посвященный экономике и финансам.